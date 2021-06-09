Сайт Avia.pro: российский БТР наводил орудия на блокпост с бронеавтомобилем США в Сирии

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9 июня 2021, 07:10 Источник: Аvia.pro

БТР, Olga Sokolova / globallookpress.com

Российский БТР наводил орудия на блокпост с бронеавтомобилем Соединенных Штатов в Сирии. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах отечественной интернет-прессы.

Некоторое время назад в Telegram появилась фотография, где изображена взятая на прицел американская бронемашина, стоящая рядом со зданием, на котором водружен флаг США. Изображение снабжено комментарием: «…обязательно, но потом!».

Сайт Avia.pro пишет, что свои орудия на блокпост с бронемашиной наводил российский БТР-82А. Когда и в каком районе арабской республики был сделан данный снимок, не уточняется.

Ранее сегодня тот же самый портал высказал утверждение, согласно которому военные РФ блокировали и прижали к обочине американский патруль в сирийской провинции Хасака.

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