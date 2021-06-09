Сайт Avia.pro: российский БТР наводил орудия на блокпост с бронеавтомобилем США в Сирии

Российский БТР наводил орудия на блокпост с бронеавтомобилем Соединенных Штатов в Сирии. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах отечественной интернет-прессы.
Некоторое время назад в Telegram появилась фотография, где изображена взятая на прицел американская бронемашина, стоящая рядом со зданием, на котором водружен флаг США. Изображение снабжено комментарием: «…обязательно, но потом!».
Сайт Avia.pro пишет, что свои орудия на блокпост с бронемашиной наводил российский БТР-82А. Когда и в каком районе арабской республики был сделан данный снимок, не уточняется.
Ранее сегодня тот же самый портал высказал утверждение, согласно которому военные РФ блокировали и прижали к обочине американский патруль в сирийской провинции Хасака.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.