Аргументы Недели В мире 13+

Avia.pro: российские военные блокировали и прижали к обочине патруль США в сирийской провинции Хасака

, 06:18 Источник: Аvia.pro

Avia.pro: российские военные блокировали и прижали к обочине патруль США в сирийской провинции Хасака
Российский бронеавтомобиль, MOD Russia / globallookpress.com

Российские военнослужащие блокировали и прижали к обочине патруль Соединенных Штатов в сирийской провинции Хасака. Соответствующее утверждение высказано в материале отечественных интернет-СМИ.

Сайт Avia.pro пишет, что американцы некоторое время назад попытались «прорваться» в северную часть арабской республики, не согласовав данный маневр с российской стороной. В процитированной публикации говорится, что представители армии США не смогли выполнить свою миссию, так как их технику, выдвинутую для патрулирования местности, блокировали и прижали к обочине военные РФ.

Портал отмечает, что «прямых столкновений» между россиянами и американцами не произошло.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что Алексей Селиванов, бывший помощник министра обороны Украины, озвучил мнение, согласно которому НАТО не осилит войну с Россией.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ДЦ

Политика

В бундестаге призвали Киев более не жаловаться Берлину на власти России

В бундестаге призвали Киев более не жаловаться Берлину на власти России

Украинское руководство должно прекратить “жаловаться Берлину” на власти России. Соответствующее заявление сделал Вальдемар Гердт, занимающий пост члена международного комитета бундестага по международным отношениям.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью