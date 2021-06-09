Avia.pro: российские военные блокировали и прижали к обочине патруль США в сирийской провинции Хасака

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9 июня 2021, 06:18 Источник: Аvia.pro

Российский бронеавтомобиль, MOD Russia / globallookpress.com

Российские военнослужащие блокировали и прижали к обочине патруль Соединенных Штатов в сирийской провинции Хасака. Соответствующее утверждение высказано в материале отечественных интернет-СМИ.

Сайт Avia.pro пишет, что американцы некоторое время назад попытались «прорваться» в северную часть арабской республики, не согласовав данный маневр с российской стороной. В процитированной публикации говорится, что представители армии США не смогли выполнить свою миссию, так как их технику, выдвинутую для патрулирования местности, блокировали и прижали к обочине военные РФ.

Портал отмечает, что «прямых столкновений» между россиянами и американцами не произошло.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что Алексей Селиванов, бывший помощник министра обороны Украины, озвучил мнение, согласно которому НАТО не осилит войну с Россией.

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