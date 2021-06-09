Avia.pro: российские военные блокировали и прижали к обочине патруль США в сирийской провинции Хасака

Российские военнослужащие блокировали и прижали к обочине патруль Соединенных Штатов в сирийской провинции Хасака. Соответствующее утверждение высказано в материале отечественных интернет-СМИ.
Сайт Avia.pro пишет, что американцы некоторое время назад попытались «прорваться» в северную часть арабской республики, не согласовав данный маневр с российской стороной. В процитированной публикации говорится, что представители армии США не смогли выполнить свою миссию, так как их технику, выдвинутую для патрулирования местности, блокировали и прижали к обочине военные РФ.
Портал отмечает, что «прямых столкновений» между россиянами и американцами не произошло.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что Алексей Селиванов, бывший помощник министра обороны Украины, озвучил мнение, согласно которому НАТО не осилит войну с Россией.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.