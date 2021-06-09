Российский ракетный комплекс «Конкурс» на вооружении курдов уничтожил бронемашину США на севере Ирака

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9 июня 2021, 06:40 Источник: Аvia.pro

Американская бронетехника, US Army / globallookpress.com

Российский ракетный комплекс «Конкурс» на вооружении курдов уничтожил бронеавтомобиль Соединенных Штатов в северной части Ирака. Об этом говорится в материале, появившемся в сети.

Согласно сведениям, приведенным ресурсом Avia.pro, некоторое время назад на севере ближневосточной страны была уничтожена американская бронемашина. Портал пишет, что транспортное средство из комплекса «Конкурс» атаковали представители одного из курдских формирований.

В процитированной публикации отмечается, что ракета, выпущенная «Конкурсом», пробила броню автомобиля и разорвалась. Находившиеся внутри люди погибли.

Ранее в среду сообщалось, что тот же самый сайт выступил с утверждением, по которому российские военные блокировали и прижали к обочине патруль США в сирийской провинции Хасака.

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