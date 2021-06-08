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Бывший президент Армении Саргсян пригрозил Пашиняну обнародовать компромат на него

, 21:33 Источник: РИА "Новости"

Бывший президент Армении Саргсян пригрозил Пашиняну обнародовать компромат на него
бывший президент Армении Серж Саргсян, Kremlin Pool/Global Look Press

Бывший президент Армении Серж Саргсян вечером во вторник, 8 июня, пригрозил исполняющему обязанности премьер-министра республики Николу Пашиняну предать огласке компрометирующие его материалы.

Саргсян заявил, что обнародует компромат на Пашиняна, если тот не подтвердит фактами озвученные ранее в адрес экс-главы Армении обвинения в проигрышах в казино Монте-Карло. 

По словам Сержа Саргсяна, ложь о нем распространялась долгие годы, однако он не считал нужным отвечать на эти слухи, пока явялялся президентом страны. Теперь политик заявил, что дает и.о. премьера 24 часа на предоставление хотя бы одного доказательства. В противном случае он намерен опубликовать "такие факты" о Пашиняне и его семье, что "общество плюнет на него".

Бывший президент Армении также добавил, что всегда обходил стороной казино.

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