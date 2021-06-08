Зеленский поблагодарил руководство США за решение поставить на Украину партию вакцины против COVID-19

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8 июня 2021, 21:18

президент Украины Владимир Зеленский, Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил руководство Соединенных Штатов Америки, которое ранее приняло решение поставить Киеву 900 тысяч доз вакцины против коронавируса нового типа.

Владимир Зеленский подчеркнул, что решение Вашингтона о поставке вакцины подтверждает приверженность США стратегическому партнерству с Украиной, передает RT.

Напомним, ранее сегодня украинский лидер в рамках телефонного разговора с президентом Соединенного Штата Америки Джо Байденом поднял вопрос о необходимости создания "реального пошагового плана" для присоединения Украины к НАТО.

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