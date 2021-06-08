Зеленский поблагодарил руководство США за решение поставить на Украину партию вакцины против COVID-19
8 июня 2021, 21:18
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил руководство Соединенных Штатов Америки, которое ранее приняло решение поставить Киеву 900 тысяч доз вакцины против коронавируса нового типа.
Владимир Зеленский подчеркнул, что решение Вашингтона о поставке вакцины подтверждает приверженность США стратегическому партнерству с Украиной, передает RT.
Напомним, ранее сегодня украинский лидер в рамках телефонного разговора с президентом Соединенного Штата Америки Джо Байденом поднял вопрос о необходимости создания "реального пошагового плана" для присоединения Украины к НАТО.
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