Аргументы Недели Политика 13+

Зеленский в беседе с Байденом предложил перейти от слов к делу в вопросе вступления Украины в НАТО

, 18:33 Источник: ТАСС

Зеленский в беседе с Байденом предложил перейти от слов к делу в вопросе вступления Украины в НАТО
президент Украины Владимир Зеленский, Sergey Starostenko/XinHua

Украинский лидер Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом поднял вопрос о необходимости создания "реального пошагового плана" для присоединения Украины к НАТО.

Глава офиса Зеленского Андрей Ермак заметил, что Украина является частью Европы по своему "ценностному фундаменту". По его словам, в новой ситуации в Европе необходим логистический план вступления Украины в альянс уже в ближайшем будущем. Подчеркивается, что для страны НАТО является способом максимальной защиты.

Владимир Зеленский в телефонной беседе с Джо Байденом отметил важность того, чтобы этот план был привязан к четким календарным датам. Более того, украинский лидер заявил, что "время заявлений и деклараций о намерении" должно остаться в прошлом – следует переходить к делу.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

Экономика

Всемирный банк ожидает рекордного за 80 лет роста мировой экономики

Всемирный банк ожидает рекордного за 80 лет роста мировой экономики

Всемирный банк улучшил прогноз роста мировой экономики на 2021 год на 1,5 процентного пункта по сравнению с январскими ожиданиями – до 5,6%, что станет рекордным восстановлением после рецессии за 80 лет.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью