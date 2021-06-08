Зеленский в беседе с Байденом предложил перейти от слов к делу в вопросе вступления Украины в НАТО

Украинский лидер Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом поднял вопрос о необходимости создания "реального пошагового плана" для присоединения Украины к НАТО.
Глава офиса Зеленского Андрей Ермак заметил, что Украина является частью Европы по своему "ценностному фундаменту". По его словам, в новой ситуации в Европе необходим логистический план вступления Украины в альянс уже в ближайшем будущем. Подчеркивается, что для страны НАТО является способом максимальной защиты.
Владимир Зеленский в телефонной беседе с Джо Байденом отметил важность того, чтобы этот план был привязан к четким календарным датам. Более того, украинский лидер заявил, что "время заявлений и деклараций о намерении" должно остаться в прошлом – следует переходить к делу.
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