Axios: в пресс-службе Зеленского неверно передали слова Байдена о членстве Украины в НАТО

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8 июня 2021, 09:19 Источник: Axios

Владимир Зеленский, фото: Volodymyr Zelensky/Globallookpress.com

СМИ со ссылкой на информационные источники сообщили, что Белый дом и официальный Киев опубликовали различающиеся заявления о содержании телефонного разговора президента США Джо Байдена и его украинского коллеги Владимира Зеленского касательно членства в НАТО.

В издании говорится, что изначально офис Зеленского распространил релиз, в котором утверждалось, что Байден отметил важность предоставления Украине плана действий относительно членства в НАТО.

Однако в Белом доме опровергли данную информацию. Представитель Совета национальной безопасности США отметил, что Украина неверно передала заявление и исправила запись.

«Владимир Зеленский отметил важность предоставления украинскому государству плана действий относительно членства в Альянсе», - сказано в отредактированном сообщении пресс-службы украинского лидера.

Ранее политолог Александр Дудчак прокомментировал сообщение о телефонном разговоре Байдена с Зеленским.

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