Политолог Александр Дудчак прокомментировал телефонный разговор Байдена с Зеленским: Украина может себе «записать в актив»
7 июня 2021, 22:28
Владимир Зеленский настойчиво добивался разговора с Джо Байденом до американско-российского саммита. В понедельник состоялся телефонный разговор украинского и американского президентов.
Политолог, экономист Александр Дудчак прокомментировал в беседе с RT сообщение о телефонном разговоре Байдена с Зеленским.
«Для Зеленского это было важно, пусть это даже и формальность... Зеленский может порадоваться. Пусть не личная встреча, пусть вот так, в телефонном формате, но хоть что-то было», — выразил мнение политолог. Как считает Дудчак, этот разговор по большому счёту ни на что не повлияет — ни на ход переговоров, ни на темы, которые будут обсуждаться на предстоящей встрече президентов России и США.
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