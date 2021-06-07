Политолог Александр Дудчак прокомментировал телефонный разговор Байдена с Зеленским: Украина может себе «записать в актив»

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7 июня 2021, 22:28

фото: pixabay.com

Владимир Зеленский настойчиво добивался разговора с Джо Байденом до американско-российского саммита.

В понедельник состоялся телефонный разговор украинского и американского президентов.

Политолог, экономист Александр Дудчак прокомментировал в беседе с RT сообщение о телефонном разговоре Байдена с Зеленским.

«Для Зеленского это было важно, пусть это даже и формальность... Зеленский может порадоваться. Пусть не личная встреча, пусть вот так, в телефонном формате, но хоть что-то было», — выразил мнение политолог. Как считает Дудчак, этот разговор по большому счёту ни на что не повлияет — ни на ход переговоров, ни на темы, которые будут обсуждаться на предстоящей встрече президентов России и США.

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