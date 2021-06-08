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На Украине заявили о вакцинации в Херсонской области двух крымчан

, 21:04 Источник: РИА "Новости"

На Украине заявили о вакцинации в Херсонской области двух крымчан
шприц, pixabay.com

В Херсонской области началась вакцинация против коронавируса нового типа для "украинцев, которые проживают в Крыму". Соответствующую информацию предоставили в пресс-службе областной администрации.

Ранее в пресс-службе министерства по вопросам реинтеграции "временно оккупированных территорий Украины" заявили, что украинцы, которые проживают на неподконтрольной Киеву территории Донбасса и в Крыму, с 3 июня получат возможность записаться на вакцинацию от COVID-19.

В администрации Херсонской области сообщили сегодня, что уже два человека из "временно оккупированной АР Крым" получили первую дозу вакцины против коронавируса в амбулатории Геническа.

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