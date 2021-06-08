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Жительница ЮАР установила мировой рекорд, родив сразу десять детей

, 18:22 Источник: IOL

Жительница ЮАР установила мировой рекорд, родив сразу десять детей
рука ребенка, pixabay.com

Жительница ЮАР установила мировой рекорд, произведя на свет сразу десять детей. Информацию о женщине, ставшей многодетной матерью в ночь на вторник, 8 июня, предоставили местные журналисты. 

Согласно последней информации, 37-летняя Госиаме Тамара Ситоле из южноафриканской провинции Гаутенг минувшей ночью родила десятерняшек – семерых мальчиков и трех девочек. Подчеркивается, что роды прошли на восьмом месяце беременности.

Отмечается, что врачи ожидали лишь восьмерых детей и были удивлены, узнав о десяти малышах.

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