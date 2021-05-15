Известная модель Лена Перминова родила четвёртого ребёнка
15 мая 2021, 21:41
Известная модель Лена Перминова в субботу, 15 мая, родила четвёртого ребёнка. Алекандр Лебедев, отец детей модели, присутствовал на родах и сразу увидел новорождённого сыночка.
Перминова опубликовала в Инстаграм фото из палаты роддома с Лебедевым и малышом. Модель не стала скрывать имя сына. "Добро пожаловать в этот мир, наш Сашенька. 15.05.2021", - подписала снимки молодая мать.
Теперь у Перминовой и Лебедева стало четверо детей - три сына и дочка. Старшему Никите - 11 лет, Егору - девять, Арине - шесть.
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