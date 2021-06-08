Блинкен заявил, что США сократят «негативные» последствия от «Северного потока – 2»

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8 июня 2021, 18:13 Источник: РИА "Новости"

госсекретарь США Энтони Блинкен, Erin Scott/Keystone Press Agency

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявил во вторник, 8 июня, что Вашингтон добивается от Германии "автоматических" мер против последствий работы "Северного потока 2".

Блинкен, выступая в сенате США, сообщил, что Германия "села за стол переговоров". Госсекретарь заметил, что Вашингтон тесно работает с Берлином и готов настаивать на том, чтобы появились реальные шаги и конкретные действия в данном направлении.

Дипломат уточнил, что Штаты намерены "возместить" Украине возможную потерю трансферных платежей, а также сделать так, чтобы РФ не смогла использовать газ в качестве "инструмента принуждения".

Энтони Блинкен добавил, что достройка "Северного потока – 2" и его ввод в эксплуатацию – это разные вещи, поэтому США по-прежнему будут работать над тем, чтобы газопровод не заработал.

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