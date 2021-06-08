Политолог Юшков оценил призыв замглавы МИД Украины к советнику госсекретаря США по «СП-2»

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8 июня 2021, 16:49

трубы для строительства газопровода, Stefan Sauer/dpa

Эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков оценил призыв заместителя главы МИД Украины Евгения Енина к советнику госсекретаря США Дереку Шоллю по "Северному потоку – 2".

Ранее Евгений Енин заявил, что необходимо предотвратить завершение строительства газопровода.

Игорь Юшков в беседе с RT отметил, что "это неадекватное представление реальности". Эксперт подчеркнул, что с одной стороны, на Украине говорят, что "Северный поток – 2" нельзя запускать, поскольку он якобы лишит Киев средств, которые он получает за транзит газа. С другой стороны, украинские власти утверждают, что газопровод нельзя запускать, так как это способно "подорвать" энергетическую безопасность Европы, ее независимость.

Юшков обратил внимание на то, что Европа никак не увеличит свою зависимость от российского газа, поскольку она и так приобретает эти объемы сырья, только по другому маршруту. Украина в свою очередь до конца 2024 года в любом случае будет получать средства по транзитному договору, так как там очень жесткие условия. После окончания срока действия соглашения Киеву придется предлагать выгодные условия, а сейчас у Украины "самый высокий тариф".

Эксперт также назвал подобную риторику вокруг "Северного потока – 2" глупой. По его мнению, украинцы политизируют проект, называя его не экономическим, а политическим.

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