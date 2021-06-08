Аргументы Недели Политика 13+

Немецкий журналист Фезер назвал «пощечиной Киеву» слова Путина о «Северном потоке – 2»

, 16:21 Источник: Frankfurter Allgemeine Zeitung

Немецкий журналист Фезер назвал «пощечиной Киеву» слова Путина о «Северном потоке – 2»
президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Немецкий журналист Райнхард Фезер прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина о реализации проекта "Северный поток — 2", а также назвал обращение политика к киевским властям "пощечиной".

Ранее глава России, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), заявил, что "Северный поток — 2" является экономическим проектом. Владимир Путин также отметил, что загрузка украинской ГТС после истечения контракта с Москвой на транзит зависит исключительно от доброй воли украинских партнеров. По словам политика, Россия не планирует отказываться от этого маршрута. Путин, однако, комментируя замечание о значении российских денег за транзит, заметил, что страна не обязана "всех кормить".

Райнхард Фезер в материале для Frankfurter Allgemeine Zeitung выразил мнение, что строительство газопровода может привести к тому, что Украина станет "более уязвимой" перед РФ. Обращение российского лидера к киевским властям сотрудник СМИ и вовсе назвал "пощечиной".

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

Экономика

Всемирный банк ожидает рекордного за 80 лет роста мировой экономики

Всемирный банк ожидает рекордного за 80 лет роста мировой экономики

Всемирный банк улучшил прогноз роста мировой экономики на 2021 год на 1,5 процентного пункта по сравнению с январскими ожиданиями – до 5,6%, что станет рекордным восстановлением после рецессии за 80 лет.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью