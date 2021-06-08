Немецкий журналист Фезер назвал «пощечиной Киеву» слова Путина о «Северном потоке – 2»

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8 июня 2021, 16:21 Источник: Frankfurter Allgemeine Zeitung

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Немецкий журналист Райнхард Фезер прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина о реализации проекта "Северный поток — 2", а также назвал обращение политика к киевским властям "пощечиной".

Ранее глава России, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), заявил, что "Северный поток — 2" является экономическим проектом. Владимир Путин также отметил, что загрузка украинской ГТС после истечения контракта с Москвой на транзит зависит исключительно от доброй воли украинских партнеров. По словам политика, Россия не планирует отказываться от этого маршрута. Путин, однако, комментируя замечание о значении российских денег за транзит, заметил, что страна не обязана "всех кормить".

Райнхард Фезер в материале для Frankfurter Allgemeine Zeitung выразил мнение, что строительство газопровода может привести к тому, что Украина станет "более уязвимой" перед РФ. Обращение российского лидера к киевским властям сотрудник СМИ и вовсе назвал "пощечиной".

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