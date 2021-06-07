Погребинский высмеял «детский лепет» Зеленского о потере Украиной минимум 3 млрд. долларов после ввода «Северного потока-2»

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7 июня 2021, 20:48 Источник: Свободная пресса

фото: pixabay.com

Президент Украины Владимир Зеленский выглядит смешным, жалуясь всем подряд на ввод газопровода «Северный поток-2». По мнению киевского эксперта Михаила Погребинского, раздосадованный на большинство международных партнеров Зеленский просто смешон.

Политолог в эфире информационного ресурса «Спутник» прокомментировал «нелепую жалобу» украинского гаранта о потере Украиной минимум три миллиарда долларов после ввода в эксплуатацию «Северного потока-2». «Он потеряет 3 млрд! А РФ и ФРГ сколько вложили? Они что из-за претензий Зеленского должны всё остановить?», — комментирует слова Зеленского политолог.

Другую жалобу украинского президента на США, что Белый дом не предпринял никаких действий против достройки газопровода, Погребинский также считает крайне неумной для «главы такого крупного государства». Погребинский напомнил, как Зеленский стал президентом, - сообщает «Свободная пресса».

«... Он не отдает элементарного отчёта своим словам. Например, напрямую наезжает на Францию и Германию, высказывая несусветную чушь про потерю Крыма, в чём, оказывается виноваты, и эти страны.

Он не понимает, как смотрится со стороны с детским лепетом про обиды», — подчеркнул Погребинский.

В Киеве в понедельник сообщили о решающем моменте для окончания строительства «Северного потока — 2»

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