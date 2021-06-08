Русская служба BBC: 8 человек заявили, что были свидетелями ракетного пуска перед крушением «Боинга» MH17

Аргументы Недели → В мире 13+

8 июня 2021, 17:46 Источник: Русская служба BBC

место крушения боинга MH17, Alexander Ermochenko/ZUMAPRESS.com

На суде по делу о крушении в 2014 году малайзийского "Боинга" впервые были озвучены показания людей, которые, как полагает следствие, были свидетелями пуска ракеты ЗРК "Бук" в сторону самолета.

Свидетели были допрошены представителями совместной следственной группы (JIT) и следственным судьей. Согласно данным "Русской службы Би-би-си", восемь человек заявили, что видели или слышали пуск ракеты в небе недалеко от населенного пункта Снежное, который находится под контролем самопровозглашенной ДНР. Три свидетеля, в частности, утверждают, что находились непосредственно в районе пуска ракеты.

Еще как минимум один человек заявил, что он перед падением "Боинга" находился возле населенного пункта Первомайское и слышал грохот, свист, в также "звук разрыва". Следственный судья изучил данные телефонного биллинга данного свидетеля, которые подтвердили его слова о местонахождении в тот день.

Отметим, что в конце прошлого месяца стало известно, что суд в Нидерландах завершил предварительное производство по делу о крушении рейса MH17.

Напомним, Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, который летел рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение на востоке Украины 17 июля 2014 года. На борту были 298 человек, все они погибли. Следователи обвинили в причастности к этому граждан РФ Игоря Гиркина (Стрелкова), Олега Пулатова, Сергея Дубинского, а также украинца Леонида Харченко. Следствие считает, что вышеуказанные лица имеют отношение к перемещению комплекса "Бук", из которого якобы был сбит лайнер.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости