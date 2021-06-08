В региональном Минэнерго ФРГ не смогли назвать точную дату подачи газа по «СП – 2»

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8 июня 2021, 17:32 Источник: ТАСС

трубы для строительства газопровода, Stefan Sauer/dpa

В Минэнерго Мекленбурга-Передней Померании во вторник, 8 июня, в рамках разговора с журналистами не смогли назвать точный срок выдачи разрешений на подачу газа по трубопроводу "Северный поток — 2".

Представитель регионального министерства энергетики, инфраструктуры и цифровизации сообщила сегодня, что срок для выдачи разрешений на подачу газа пока не может быть определен, так как сначала следует установить фактическое подключение трубопровода к газотранспортной системе.

Кроме того, в ведомстве заметили, что следует провести многочисленные испытания и подготовительные работы.

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