В США предложили Байдену и Путину «пойти на какой-нибудь торг»

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8 июня 2021, 11:44 Источник: ИноСМИ

флаг США, фото: pixabay.com

Дуг Бэндоу, бывший специальный помощник 40-го президента США Рональда Рейгана, заявил, что Вашингтону следует пойти на сделку с Москвой, поскольку изоляция и конфронтация с Россией вряд ли сделают мир безопаснее.

«Джо Байден может "поехать в Россию" в переносном смысле (саммит проходит в Швейцарии) и стабилизировать отношения, которые слишком важны, чтобы разрушить их окончательно», - пояснил он.

Бэндоу отметил, что Россия и США должны договорится о запрете операций в киберпространстве и о невмешательстве в выборы, тем более, что, по его мнению, именно Вашингтон гораздо более виновен в этом, чем Москва.

«Самое главное, США должны пообещать, что в списке стран-членов Альянса не появится ни Грузия, ни Украина. Это не входит в интересы Америки», - добавил бывший специальный помощник.

Кроме того, он посоветовал президентам обеих стран пойти «на какой-нибудь торг», например, в области борьбы с терроризмом или по вопросу отношения к нескольким ближневосточным и латиноамериканским странам. Бэндоу имел в виду Кубу, Венесуэлу, Сирию или Ливию.

Ранее госсекретарь США заявил, что Байден «прямо» и «четко» скажет Путину о последствиях в случае «агрессии».

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