Госсекретарь США заявил, что Байден «прямо» и «четко» скажет Путину о последствиях в случае «агрессии»

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7 июня 2021, 09:33 Источник: Axios

Энтони Блинкен, фото: Yevhen Liubimovukrinform/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что американский лидер Джо Байден в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Женеве намерен «прямо и четко» рассказать, чего можно ожидать от Вашингтона, если приписываемые Москве «агрессивные действия» будут продолжаться.

«Президент Байден встретится с президентом Путиным через неделю, невзирая на эту агрессию, эти хакерские атаки. Это необходимо для того, чтобы прямо и четко сказать Путину, чего он может ожидать от США, если агрессивные, безрассудные действия в отношении нас продолжатся», - пояснил он.

Блинке отметил, что Байден планирует обсудить с Путиным возможности совместного укрепления международной безопасности, стратегическую стабильность и контроль над вооружениями. По его словам, эта встреча будет «испытанием», которое может стать шагом в сторону улучшения двусторонних отношений. Он считает, что пока сложно судить о будущих результатах.

«Мы готовы, если Россия решит продолжить безрассудные и агрессивные действия, мы готовы иметь дело с этим, как уже было. С другой стороны, если она выберет другой курс, мы готовы к взаимодействию», - резюмировал госсекретарь.

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