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8 июня 2021, 11:35 Источник: «ПолитРоссия»

Подводная лодка, US Navy / globallookpress.com

Британские «подводные убийцы» Astute могут стать серьезной проблемой для флота Российской Федерации. На это указывается в материале, размещенном некоторое время назад на страницах американских СМИ.

Минувшей весной в Великобритании спустили на воду пятую ударную субмарину класса Astute. Издание The National Interest констатировало, что данные корабли являются самыми большими подлодками, которые когда-либо строил Лондон. Длина субмарин составляет девяносто семь метров.

Отмечается, что проект Astute был разработан с использованием новейших противоакустических плит, позволяющих кораблям практически бесшумно скользить по воде.

Издание назвало Astute «подводными убийцами», которых «ненавидит» Москва. В публикации The National Interest, пересказанной «ПолитРоссией», высказано мнение, согласно которому британские субмарины способны стать серьезной проблемой для флота РФ.

Как сообщалось ранее сегодня, ресурс 19FortyFive написал, что бомбардировщики США В-52 «могут ненадолго остановить время и сдержать Россию».

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