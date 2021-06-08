Портал 19FortyFive: ядерные бомбардировщики США В-52 «могут ненадолго остановить время и сдержать Россию»

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8 июня 2021, 10:43 Источник: «ПолитРоссия»

Стратегический бомбардировщик В-52, Msgt. Joey Swafford/Us Air / globallookpress.com

Ядерные бомбардировщики Соединенных Штатов В-52 «могут ненадолго остановить время и сдержать Россию». Соответствующая оценка возможностей самолетов, созданных в пятидесятых годах прошлого столетия, содержится в материале, появившемся в американском интернет-сегменте.

В ходе состоявшихся не так давно воздушных маневров Североатлантического альянса В-52 за один день прошли над территорией тридцати стран НАТО. Как отметил сайт 19FortyFive, данный полет продемонстрировал, что характеристики В-52 позволяют им «ненадолго остановить время и сдержать Россию».

В публикации портала, пересказанной журналистами «ПолитРоссии», говорится, что В-52 неоднократно модернизировались. Это позволяет боевым машинам осуществлять различные миссии на дозвуковых скоростях и больших высотах и оставаться серьезной сдерживающей силой.

Как сообщалось ранее во вторник, отечественный эксперт Юрий Кнутов указал на то, что Москва сможет нанести «смертельный укол» любой системе ПВО НАТО новой гиперзвуковой ракетой «Острота».

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