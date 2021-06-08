Советник американского президента Джейк Салливан: Байден пригласил Зеленского в гости

Советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан сообщил, что в ходе телефонного разговора Джо Байден пригласил украинского лидера Владимира Зеленского посетить Белый дом.
«Я пришел из Овального кабинета, где президент Байден проводит телефонный разговор с президентом Украины Зеленским. Он сказал, что ждет Зеленского в Белом доме этим летом по возвращении из поездки в Европу», - поделился с журналистами советник.
Салливан добавил, что в ходе беседы Байден подчеркнул поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
Ранее сообщалось, что в пресс-службе Зеленского неверно передали слова Байдена о членстве Украины в НАТО.
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