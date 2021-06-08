Посол КНР в США сравнил обвинения в создании коронавируса с информацией об «оружии массового поражения» у Ирака

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8 июня 2021, 09:42

медик, фото: pixabay.com

Представитель китайского посольства в США Лю Пэнъюй прокомментировал версию о лабораторном происхождении новой коронавирусной инфекции. Он сравнил эту информацию с обвинениями в адрес Ирака.

Пэнъюй отметил, что происхождение коронавируса - научный вопрос, который следует изучать всем мировым ученым, а не политизировать.

«Кампания, направленная на политизацию исследования происхождения и дискредитации Китая, не отличается от лжи о том, что Ирак обладает оружием массового уничтожения, прозвучавшей 12 лет назад», - написал он в Twitter.

Дипломат добавил, что любой вывод о происхождении COVID-19 должен быть сделан в соответствии с процедурами Всемирной организации здравоохранения и научно обоснованными методами.

Напомним, что на заседании СБ ООН незадолго до вторжения американцев и их союзников в Ирак экс-госсекретарь США Колин Пауэлл говорил, что получил из первых рук информацию о якобы имеющихся у главы государства Саддама Хусейна технологиях по производству биологического оружия. Однако позже выяснилось, что Пауэлла дезинформировало ЦРУ и образцы якобы производимого на заводах Ирака оружия массового поражения оказались фальшивками.

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