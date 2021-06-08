В Великобритании высмеяли задержание пьяных военных у границ России: «Агенты Путина напоили»

Читатели британского издания прокомментировали задержание в городе Йыгева военнослужащих, которые прибыли в Эстонию в составе группы НАТО, за вызывающее поведение в состоянии алкогольного опьянения. Эксперт по РФ Брюс Джонс заподозрил в случившемся «агентов Путина».
«Вообще-то агенты Путина напоили английских военных, а затем другие русские агенты высадили их с поезда. Это секретная операция, откуда Лондон узнал о ней?» - написал один из пользователей.
Другой отметил, что вновь виноваты Петров и Боширов.
«Ну конечно же, это были сотрудники ФСБ, которые насильно вливали в рот английским военнослужащим водку и заставляли их вести себя как свиней», - предположил еще один комментатор.
Минобороны Великобритании уже начало расследование по факту данного инцидента.
Ранее сообщалось, что полиция НАТО задержала и высадила британских военных из поезда за жалобы пассажиров.
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