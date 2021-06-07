The Mirror: в задержании британских военных на эстонско-российской границе замешены «агенты Путина»

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7 июня 2021, 12:59 Источник: ИноСМИ

флаг Братании, фото: pixabay.com

СМИ со ссылкой на информационные источники сообщили, что шестеро военнослужащих из Великобритании, приехавших в Эстонию в составе группы НАТО, были задержаны в местечке Йыгева недалеко от российской границы и ссажены с поезда за вызывающее поведение в состоянии алкогольного опьянения.

В материале говорится, что военные были задержаны в выходные дни местной полицией и ссажены с поезда из-за жалоб пассажиров на крики и агрессивное поведение. Отмечается, что сотрудников правоохранительных органов вызвали после того, как солдат попросили вести тише. Их высадили из поезда и передали военной полиции НАТО.

«Этот серьезный инцидент могли специально подстроить агенты Путина», - прокомментировал случившееся эксперт по России Брюс Джонс.

Представитель министерства обороны заявил, что по данному факту организовано расследование.

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