МИД Канады раскритиковал российские санкции в отношении девяти граждан страны

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8 июня 2021, 07:29 Источник: РИА Новости

флаг Канады, фото: pixels.com

МИД Канады прокомментировал введенные российскими властями против девяти граждан страны санкции. Москва бессрочно закрыла въезд чиновникам, причастных «к формированию и проведению антироссийского курса».

Представитель министерства иностранных дел Канады назвал «безосновательным и неприемлемым» решение Москвы внести девять граждан в «черный список». В дипмиссии обеспокоены ситуацией с правами человека в России.

Такие действия приняты в ответ на ограничения, введенные Оттавой 24 марта.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова перечислила граждан Канады, которым бессрочно закрыт въезд на территорию РФ. По ее словам, Оттава продолжает на различных уровнях поддерживать направленные против Москвы инициативы, проявляя неуместную и контрпродуктивную активность в поддержке ультранационалистического режима в Киеве, русофобских сил в Прибалтике, а также безосновательные обвинения РФ в «агрессии» против Украины и попытки вмешиваться во внутрироссийские дела.

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