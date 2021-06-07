Захарова сообщила о внесении в черный список девяти канадцев

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7 июня 2021, 21:39 Источник: РИА Новости

Мария Захарова, фото Maksim Konstantinov, globallookpress.com

Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о девяти канадцах, внесенных в черный список. Россия бессрочно закрыла въезд для причастных "к формированию и проведению антироссийского курса".

Это:

—министр юстиции и генеральный прокурор Канады Дэвид Ламетти;

—руководитель федеральной тюремной службы Энн Келли;

—комиссар Королевской канадской конной полиции Бренда Лаки;

—руководитель управления по внутренней политике аппарата премьер-министра Марси Суркес;

—министр по взаимодействию с регионами Доминик Леблан;

—замминистра национальной обороны Джоди Томас;

—замначальника штаба национальной обороны Майк Руло;

—заместитель комиссара Королевской канадской конной полиции Брайан Бреннан;

—контр-адмирал, начальник разведывательного управления вооруженных сил Скотт Бишоп.

Они включены в черный список как ответ на ограничения, введенные Оттавой 24 марта.

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