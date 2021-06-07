Захарова сообщила о внесении в черный список девяти канадцев

Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о девяти канадцах, внесенных в черный список. Россия бессрочно закрыла въезд для причастных "к формированию и проведению антироссийского курса".
Это:
—министр юстиции и генеральный прокурор Канады Дэвид Ламетти;
—руководитель федеральной тюремной службы Энн Келли;
—комиссар Королевской канадской конной полиции Бренда Лаки;
—руководитель управления по внутренней политике аппарата премьер-министра Марси Суркес;
—министр по взаимодействию с регионами Доминик Леблан;
—замминистра национальной обороны Джоди Томас;
—замначальника штаба национальной обороны Майк Руло;
—заместитель комиссара Королевской канадской конной полиции Брайан Бреннан;
—контр-адмирал, начальник разведывательного управления вооруженных сил Скотт Бишоп.
Они включены в черный список как ответ на ограничения, введенные Оттавой 24 марта.
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