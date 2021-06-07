Пушков заявил, что Украина напрасно считает себя «центром мира»

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7 июня 2021, 14:56 Источник: Telegram

сенатор Алексей Пушков, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о решении властей США не вводить санкции против "Северного потока – 2".

Сенатор заявил, что в Киеве напрасно считают, что конфликт с Москвой делает Украину "центром мира", поскольку в реальности эта страна выступает лишь "тактическим инструментом Запада" в противостоянии между РФ, Соединенными Штатами и Китаем.

Алексей Пушков заметил, что Украина постоянно пытается обратить на себя внимание. В частности, бывший украинский лидер Петр Порошенко хотел "попасться на глаза" Обаме, а американский президент его избегал. Более того, Киев постоянно запрашивал членство в Североатлантическом альянсе и Евросоюзе, однако, по словам сенатора, Западу надоело "носиться с Украиной как с писаной торбой", так как ее роль в мире "более чем скромная".

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