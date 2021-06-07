Богатейший человек в мире Джефф Безос 20 июля полетит в космос

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7 июня 2021, 14:38

Джефф Безос, фото: Javier Rojas/Pi/ globallookpress.com

Богатейший человек в мире, основатель Amazon Джефф Безос вместе с братом отправится в космос на борту многоразового суборбитального корабля New Shepard своей компании Blue Origin. Полет состоится 20 июля.

«С пяти лет я мечтал о путешествии в космос. Двадцатого июля я отправлюсь в это путешествие со своим братом. Величайшее приключение с моим лучшим другом», - поделился он с подписчиками в Instagram.

Отмечается, что Blue Origin организовала онлайн-аукцион по розыгрышу одного пассажирского места на борту корабля New Shepard, полет которого запланирован на 20 июля. Победитель определится 12 июня в ходе онлайн-торгов в режиме реального времени.

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