Основатель Amazon Безос подал в суд на брата своей возлюбленной из-за информации о его личной жизни

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27 января 2021, 10:47 [ «Аргументы Недели» ]

Джефф Безос, фото: twitter.com/JeffBezos/

Основатель Amazon, один из богатейших людей мира Джефф Безос подал в суд на родного брата своей возлюбленной, бывшей телеведущей Лорен Санчес. Миллиардер требует от Майкла Санчеса в качестве компенсации из-за утечки информации о его частной жизни 1,7 миллион долларов.

Два года назад, в январе 2019 года в СМИ появилась новость о романе Джеффа Безоса с телеведущей Лорен Санчес. И почти одновременно сам основатель Amazon официально заявил о разводе с женой. Безос прожил в браке 25 лет.

Эти новости были опубликованы таблоидом National Enquirer. Ранее Санчес подал в суд на миллиардера и его консультанта по безопасности Гэвина де Беккера за сообщения о том, что он был источником обнаженных фотографий Безоса, которые просочились в таблоид. Иск был отклонен за недостатком доказательств.

По данным Bloomberg, Джефф Безос нанял частных детективов для проведения расследования. Миллиардеру предоставили информацию, что брат его девушки Майкл Санчес получил 200 тысяч долларов от издания. Безос решил судиться, отсудить денег на покрытие понесенных им судебных издержек. Адвокаты Майкла Санчеса считают требуемый миллиардером размер компенсации «неприличным и абсурдным».

Состояние создателя крупнейшего в мире онлайн-ритейлера Amazon сейчас оценивается в $193 млрд.