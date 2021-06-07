Жители Гонконга начнут получать купоны на $645 с июля в целях стимулирования потребления

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7 июня 2021, 12:47 Источник: ТАСС

Гонконг, pixabay.com

С июля текущего года власти Гонконга начнут выдавать жителям этого административного района Китая электронные купоны по 5 тысяч гонконгских долларов ($645) для стимулирования потребления.

Секретарь (министр) по финансовым вопросам Пол Чан, выступая в Законодательном совете в понедельник, 7 июня, заявил, что подготовка данного плана находится на завершающем этапе.

Все детали программы будут объявлены во второй половине июня, а регистрация заявок на выплаты должна открыться с июля.

Известно, что купоны смогут получить все постоянные резиденты Гонконга в возрасте от 18 лет. Соответствующее решение властей призвано стимулировать внутреннее потребление в условиях спада экономики.

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