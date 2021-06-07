Испания разрешила въезд вакцинированным от COVID-19 туристам

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7 июня 2021, 12:40 Источник: RTVE

флаг Испании, фото: pixabay.com

Власти Испании приняли решение открыть границы для туристов, которые полностью прошли вакцинацию против новой коронавирусной инфекции. Въезд на территорию страны разрешен с 7 июня.

Согласно документу Минздрава и МВД Испании, турист должен предварительно оставить заявку о намерении въехать в страну и подтвердить прохождение полного цикла вакцинации. Не менее чем за две недели до пересечения границы человек обязан заполнить анкету через специальное приложение. По окончании регистрации программа создаст QR-код, который нужно предоставить на паспортном контроле.

Отмечается, что будут учитываться прививки препаратами, которые одобрены Европейским агентством лекарственных средств: Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Janssen.

Также посетить местные курорты смогут туристы, привитые китайскими вакцинами Sinopharm и Sinovac-Coronavac.

Помимо этого, иностранным круизным судам вновь дали разрешение причаливаться в испанских портах.

Ранее сообщалось, что Азербайджан принял решение разрешить прибытие в республику на самолете гражданам РФ и Турции.

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