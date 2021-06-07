Азербайджан открывается для российских туристов

Правительство Азербайджана приняло решение разрешить прибытие в республику на самолете гражданам РФ и Турции с 10 июня. Соответствующую информацию предоставили в понедельник в Ассоциации туроператоров.
Путешественникам из России и Турции необходимо будет предъявить при въезде документ, подтверждающий полную вакцинацию от COVID-19 или выздоровление после него, а также справку об отрицательном тесте на коронавирус нового типа.
Уточняется, что туристы младше 18 лет обязаны будут предъявить лишь справку об отрицательном результате ПЦР-теста.
Подчеркивается, что специальное разрешение от Оперативного штаба при кабинете министров республики, которое ранее требовалось получать для въезда в Азербайджан, больше не понадобится.
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