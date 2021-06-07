Политолог Светов оценил реакцию Зеленского на решение США по «Северному потоку – 2»
7 июня 2021, 12:35
Политолог Юрий Светов в беседе с журналистами оценил заявление президента Украины Владимира Зеленского, в котором политик выразил удивление решением США снять санкции в отношении компании Nord Stream 2 AG.
Юрий Светов предположил, что у Владимира Зеленского сложилось впечатление, что Украина является центом мира, осью, вокруг которой все вертится.
Политолог в беседе с RT заметил, что предъявлять претензии к США из-за того, что они руководствуются не интересами Украины в принятии своих решений, – нелепость и неадекватность. Светов добавил, что постоянное выпрашивание Киевом помощи, обвинение всех в том, что они не помогают украинцам так, как им хочется, это "тупик", в который власти заводят свою страну.
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