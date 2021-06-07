Зеленский пообещал, что за время его президентства Украина избавится от олигархов

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7 июня 2021, 12:00 Источник: ТАСС

президент Украины Владимир Зеленский, Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com

Глава Украины Владимир Зеленский в понедельник, 7 июня, заявил, что за время его президентства страна лишится олигархов. Политик напомнил, что обещал сделать это в своей предвыборной программе.

Президент Украины подчеркнул, что выполнит свое обещание избавить страну от олигархов.

Напомним, вечером в среду, 2 июня, стало известно, что Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о предотвращении угроз национальной безопасности, которые связаны с чрезмерным влиянием лиц, обладающих значительным экономическим или политическим весом (олигархов).

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