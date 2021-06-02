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Зеленский внес в Раду проект закона о предотвращении угроз нацбезопасности, исходящих от олигархов

, 18:36 Источник: ТАСС

Зеленский внес в Раду проект закона о предотвращении угроз нацбезопасности, исходящих от олигархов
президент Украины Владимир Зеленский, Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com

Вечером в среду, 2 июня, стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о предотвращении угроз национальной безопасности, которые связаны с влиянием олигархов.

Речь идет о проекте закона о предотвращении угроз нацбезопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, обладающих значительным экономическим или политическим весом.

Напомним, ранее Владимир Зеленский сообщил о своем намерении бороться с представителями крупного бизнеса, которые создают на Украине монополии, контролируют средства массовой информации и оказывают влияние на чиновников. Глава страны также отмечал, что Совет национальной безопасности и обороны Украины создал перечень из 13 человек, которых предполагается отнести к олигархам, однако отказался озвучить их фамилии.

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