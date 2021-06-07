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Зеленский заявил, что Чернобыль должен стать «мощным магнитом» для международного туризма

, 11:15 Источник: ТАСС

Зеленский заявил, что Чернобыль должен стать «мощным магнитом» для международного туризма
Припять, Lars Schreiber/imageBROKER.com

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 7 июня, выразил мнение, что Чернобыль должен стать "мощным магнитом" для внутреннего и международного туризма, а зона отчуждения – "зоной возрождения".

Зеленский уточнил, что по его инициативе начат процесс ревитализации чернобыльской зоны отчуждения. Подчеркивается, что программа ее развития, утвержденная на три года, предусматривает изменения в инфраструктуре, новую концепцию развития вышеуказанной территории, ее внутреннюю и международную промоцию.

Глава Украины заметил, что зона отчуждения в будущем должна превратиться в "зону возрождения".

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