Доктор технических наук Кузнецов прокомментировал сообщения о новых ядерных реакциях в Чернобыле

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12 мая 2021, 19:51

Чернобыль, Lars Schreiber/imageBROKER.com

Доктор технических наук, профессор, лауреат премии Ломоносова Владимир Кузнецов в рамках разговора с журналистами в среду прокомментировал сообщения СМИ о новых ядерных реакциях на Чернобыльской АЭС.

Владимир Кузнецов сообщил, что эти реакции не прекращались, поскольку те помещения, в которых они были выявлены, после аварии были самыми грязными. Именно через эти помещения масса в виде расплавов различных радионуклидов и конструкционных элементов опускалась ниже и протекала дальше по зданию.

Доктор технических наук в беседе с RT заметил, что все радионуклиды, которые находились в ядерном реакторе, продолжают находиться в данных помещениях и участвовать в реакциях. "Так это будет до тех пор, пока они не распадутся, а это тысячелетия", – пояснил эксперт.

Кузнецов уточнил, что вышеуказанные проблемы уже давно изучены специалистами Курчатовского института, более того, на эту темы выходили монографии.

Напомним, ранее в научном журнале Science появилась статья, в которой ученые предупредили о новых ядерных реакциях на Чернобыльской АЭС.

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