Глава дипломатии ЕС Боррель призвал мировое сообщество отказаться от «вакцинного национализма»

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что борьба с распространением коронавируса требует международного сотрудничества и добавил, что странам следует воздерживаться от "вакцинного национализма".
Боррель подчеркнул, что ЕС приветствует предложенный МВФ план с бюджетом в размере $50 млрд, предполагающий вакцинацию 40% населения планеты в текущем году и 60% – к середине 2022 года. Для достижения данной цели требуются тесно скоординированные многосторонние усилия.
По словам главы европейской дипломатии, следует воздерживаться от "вакцинной дипломатии", то есть от поставок препаратов в целях реализации политических целей, а также от "вакцинного национализма" – сохранения препаратов против COVID-19 только для себя.
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