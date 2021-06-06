В США активно используют бонусы и призы для привлечения людей на вакцинацию

Аргументы Недели → Мнение 13+

6 июня 2021, 22:28 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Фото: cоцсети

Для того, чтобы хоть как-то мотивировать людей на вакцинацию, многие компании и правительства идут на введение определённых бонусов. Считается, что это может значительно увеличить количество желающих прививаться. Мнения людей по всему свету давно разделились. Одни полагают, что вакцинация ни к чему не приведёт и даже ухудшит положение дел. Другие заявляют, что именно вакцина может спасти нашу планету от заразы, и прививаться нужно строго обязательно. Между тем, учёные отмечают, что для создания коллективного иммунитета человечества, на всей Земле должны привиться не менее 70% всех людей. Коронавирус ещё далеко не побеждён и продолжает своё распространение по планете.

Вначале власти пропагандистски насаждали вакцинацию и требовали от всех подчинения. Но сопротивление со стороны противников вакцины и антиковидных ограничений нарастало. Дело доходило до крупных конфликтов и даже уличных беспорядков. Не стоит забывать о том, что творилось в Европе буквально несколько месяцев назад. Из-за строгих карантинных норм и призывов к вакцинации, на улицах вспыхивали настоящие бои. Тогда сильные мира сего сменили стратегию и перешли к особому методу «завлекалова», которое принесло отличные плоды. Всем привившимся обещали различные бонусы и подарки. Некоторые даже могли получить призы за банальное прохождение тестов на коронавирус. Особенно в этом деле разыгралось правительство Соединённых Штатов.

Первыми американцев стали мотивировать в компании Krispy Kreme. Администрация обещала ежедневно до конца года угощать всех привившихся фирменным пончиком. Для получения заслуженной награды надо было лишь предъявить справку о вакцинации. На днях в корпорации сообщили, что раздали уже полтора миллиона вкусностей. В Anheuser-Busch тем, кто привился от «ковида», предлагают бесплатное пиво или любой напиток своего производства. В DoorDash на пунктах вакцинации стали раздавать подарочные карты на 25 долларов, причём на общую сумму в 2 миллиона долларов. В Мичигане вакцинированным даже предложили сигареты с марихуаной. Более 35 000 таких сигарет были розданы в мае.

Согласно опросам, проведённым ещё в середине весны среди привитых американцев, 58% опрошенных отметили, что награда за вакцинацию даёт ещё больше мотивации для её проведения. В правительствах штатов активно задействовали «методы пряника» для увеличения числа вакцинированных. В Калифорнии всех привившихся включили в масштабную лотерею, на которой возможно выиграть 1.5 миллиона долларов. При этом, первые 2 миллиона вакцинированных получают 50 долларов на карту для покупки продуктов. В Колорадо для тех, кто защитил себя от «ковидной» угрозы, тоже предусмотрена лотерея. Там все привившиеся от коронавируса могут выиграть до 1 миллиона долларов.

В Нью-Джерси всем прошедшим вакцинацию выдали бесплатное пиво, в Огайо в дополнение к лотереям жители в возрасте 12-17 лет получили право на коллежские стипендии, а в Арканзасе всем госслужащим за прививку выдали по 100 долларов. В Алабаме пошли на введение ещё более интересных бонусов, и предоставили жителям возможность прокатиться на своих машинах по гоночной трассе Talladega. Причём, сделать это можно, лишь пройдя тесты на коронавирус. В штате Мэн за вакцинацию возможно выиграть лицензию на рыбную ловлю или охоту, а также подарочные карты на 20 долларов и даже пропуск на посещение Национального парка. В Нью-Йорке всем, кто сделал прививку, предложили очередную лотерею, на которой возможен выигрыш в 5 миллионов долларов. При этом, мэр города совершенно бесплатно раздал всем привившимся билеты на игры профессиональных бейсбольных клубов, таких как New York Mets и New York Yankees.

«Бонусная» вакцинация продолжается до сих пор. С каждым разом компании и представители власти придумывают всё новые призы, которые сильно влияют на мотивацию граждан. Поэтому на прививки соглашаются всё больше и больше людей. Президент Байден считает, что разработанный план вакцинации населения идёт полным ходом, и совсем скоро уже почти каждый американец будет полностью защищён от «уханьской пробирки».

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