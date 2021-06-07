Зеленский заявил, что «Северный поток – 2» является «оружием» в руках России

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7 июня 2021, 08:28 Источник: РИА "Новости"

президент Украины Владимир Зеленский, Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках разговора с журналистами в минувшее воскресенье назвал проект газопровода "Северный поток - 2" "настоящим оружием" в руках Российской Федерации.

Владимир Зеленский также назвал "неожиданным" то, что "пули" для данного "оружия" могут поставлять Соединенные Штаты Америки, имея в виду недавний отказ Вашингтона от введения санкций в отношении компании-оператора Nord Stream 2.

Украинский лидер также заметил, что всегда считал США "образцовой цивилизацией" и "образцовой демократией". По словам Зеленского, Украина отстаивает аналогичные принципы в Европе.

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