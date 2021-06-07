Два поезда столкнулись на юге Пакистана, 36 погибших

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7 июня 2021, 07:49 Источник: ARY News

рельсы, pixabay.com

Два поезда столкнулись на юге Пакистана в понедельник, 7 июня. Согласно последней информации, предоставленной местными журналистами, в результате случившегося погибли по меньшей мере 36 человек.

Установлено, что два экспресса столкнулись между железнодорожными станциями в районе города Готки в провинции Синд – один состав врезался в сошедший с рельсов второй поезд.

Представитель местной власти, комиссар округа Усман Абдулла к настоящему моменту подтвердил, что при столкновении погибли не менее 36 пассажиров, и уточнил, что еще несколько граждан находятся под обломками. На месте работают спасатели и полиция. Движение поездов приостановлено.

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