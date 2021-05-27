На трассе Екатеринбург - Тюмень произошло массовое ДТП с участием грузовиков

На 234 километре автотрассы Екатеринбург - Тюмень столкнулись четыре грузовика, один из них врезался в стоявшие на красном светофоре машины. Об этом в среду, 26 мая, сообщили в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.
«Установлено, что 51-летний водитель грузового автомобиля КАМАЗ, двигаясь со стороны Тюмени в сторону Екатеринбурга, допустил столкновение с грузовым автомобилем DAF, после чего по инерции DAF столкнулся с MAN, затем Volvo, попутно стоящих на красный сигнал светофора, где производились работы по ремонту моста», - пояснили в ведомстве.
В результате аварии водитель КАМАЗа - житель Ревды – скончался на месте. 54-летний водитель DAF прошел медицинский осмотр, но от госпитализации отказался. Управляющие машинами MAN и Volvo в ДТП не пострадали.
Отмечается, что признаков алкогольного опьянения ни у кого из участников аварии не обнаружено.
Установлено, что погибший имел стаж вождения 30 лет. Ранее привлекался к административной ответственности, но все штрафы были оплачены.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости