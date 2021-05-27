На трассе Екатеринбург - Тюмень произошло массовое ДТП с участием грузовиков

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27 мая 2021, 09:49 Источник: URA.RU

фото с места происшествия, Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

На 234 километре автотрассы Екатеринбург - Тюмень столкнулись четыре грузовика, один из них врезался в стоявшие на красном светофоре машины. Об этом в среду, 26 мая, сообщили в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

«Установлено, что 51-летний водитель грузового автомобиля КАМАЗ, двигаясь со стороны Тюмени в сторону Екатеринбурга, допустил столкновение с грузовым автомобилем DAF, после чего по инерции DAF столкнулся с MAN, затем Volvo, попутно стоящих на красный сигнал светофора, где производились работы по ремонту моста», - пояснили в ведомстве.

В результате аварии водитель КАМАЗа - житель Ревды – скончался на месте. 54-летний водитель DAF прошел медицинский осмотр, но от госпитализации отказался. Управляющие машинами MAN и Volvo в ДТП не пострадали.

Отмечается, что признаков алкогольного опьянения ни у кого из участников аварии не обнаружено.

Установлено, что погибший имел стаж вождения 30 лет. Ранее привлекался к административной ответственности, но все штрафы были оплачены.

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