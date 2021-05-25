Женщина и ребенок погибли в ДТП в Подмосковье

На Старо-Рязанском шоссе в городском округе Раменское в Подмосковье женщина и ребенок погибли в результате дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщили во вторник в экстренных службах.
Авария случилась ранее сегодня в районе деревни Кривцы. Установлено, что произошло столкновение грузового и легкового автомобилей. В результате ДТП пострадали четыре человека, в частности, двое детей. Из них два человека погибли (женщина и ребенок.
В настоящий момент на месте случившегося работают специалисты, которые устанавливают точные причины и обстоятельства аварии.
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