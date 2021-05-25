В Челябинске задержали водителя, устроившего в пьяном виде смертельное ДТП

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25 мая 2021, 08:35 Анна Семенова

Жуткая авария произошла на улице Куйбышева. Фото: ГИБДД Челябинска

24 мая владелец внедорожника смял отечественную легковушку, в которой погибли два человека

Жуткие последствия аварии могли наблюдать вчера автомобилисты на улице Куйбышева. Место ДТП, где находилась груда металла, в которую превратился отечественный ВАЗ, огородили лентой. Практически полдня на данном участке проехать было затруднительно, сотрудники ГИБДД организовали реверсивное движение.

Что могло произойти на данном участке? – задавались вопросом водители. - Ведь рядом школа и практически вся улица усеяна лежачими полицейскими. Кто мог развить такую скорость, чтобы учинить такую серьезную аварию?

Выяснилось, что виноват во всем владелец кроссовера Land Rover. Мужчина ехал за рулем пьяный, выехал на встречку, где и столкнулся с «шестеркой», затем протаранил «десятку» и остановился, врезавшись в «Газель».

При этом водитель иномарки не пострадал, а вот в «шестерке» погибли 51-летний водитель и его 74-летняя мать. Пострадал и отец погибшего, он находится в больнице.

Сейчас известно, что виновник аварии задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело. Прокуратура следит за ходом расследования.

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