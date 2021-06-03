Украинский посол в ФРГ Мельник обвинил Берлин в страхе перед Путиным

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3 июня 2021, 21:40 Источник: Loyal

флаг, фото: globallookpress.com

Украинский посол в ФРГ Андрей Мельник прокомментировал позицию Германии по вступлению Киева в Евросоюз и Североатлантический альянс. По его словам, Берлин просто «боится» президента России Владимира Путина.

«К сожалению, наши немецкие партнеры не разделяют это видение, потому что они опасаются, что таким образом якобы смогут спровоцировать Путина», - пояснил он.

Мельник отметил, что эта проблема «притянута за уши», и вступление Украины в НАТО и Евросоюз в интересах Германии. Дипломат считает, что Киев является «неотъемлемой составляющей западного сообщества ценностей».

«Мы бы хотели чувствовать гораздо больше мужества и поддержки со стороны Берлина», - добавил посол.

Он также напомнил об обещании альянса принять Украину в свои ряды на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году. Мельник признался, что не знает о причинах «сдержанной» позиции альянса в вопросе вступления Киева.

Дипломат подчеркнул, что присоединение к НАТО - единственная возможность обеспечить безопасность страны.

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