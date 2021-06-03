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Украинский посол в ФРГ Мельник: Киев хочет участвовать в переговорах по «Северному потоку – 2»

, 19:57 Источник: Welt

Украинский посол в ФРГ Мельник: Киев хочет участвовать в переговорах по «Северному потоку – 2»
судно для строительства "СП-2", фото: Stefan Sauer/dpa/ globallookpress.com

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил, что Киев хочет принять участие в обсуждении трубопровода «Северный поток — 2» вместе с Германией и США. По его словам, это «опасный» проект.

«Проект «Северный поток – 2» бьет Украину в самое сердце: с точки зрения экономики, но прежде всего с точки зрения политики безопасности. Поэтому призываем дать нам возможность быть за одним столом переговоров между США и Германией по этому опасному проекту и участвовать в обсуждении», - высказал он.

Мельник отметил, что если Вашингтон и Берлин достигнут соглашения «за счет Украины», то это обернется катастрофой прежде всего для взаимного доверия.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский оценил ущерб для Украины от «Северного потока – 2».

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