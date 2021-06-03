МИД Белоруссии озвучил ответные меры на санкции США

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3 июня 2021, 19:41 Источник: МИД Белоруссии

флаг Белоруссии, фото: Ilya Galakhov/Global Look Press

Министерство иностранных дел Белоруссии уведомило Соединённые Штаты о введении ответных мер на вступившие в силу против республики американские санкции. Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря ведомства Анатолия Глаза.

«Как суверенная страна мы не можем оставить без внимания данный недружественный выпад. Поэтому сегодня в МИД был вызван временный поверенный в делах США в Белоруссии, которому объявлено об ответных мерах», - пояснил он.

Глаз отметил, что в числе ответных мер сокращение персонала дипмиссии США, ужесточение визовых процедур, ограничение работы американских специалистов в республике на временной основе. Также Минск принял решение отозвать решение о работе в Белоруссии Агентства США по международному развитию, добавил пресс-секретарь.

«Эти меры – точечные, они призваны послать четкий сигнал США о бесперспективности давления и принуждения в отношениях с Беларусью», - уточняется в сообщении.

Представитель МИД напомнил, что Минск не настроен на эскалацию и готов продолжать контакты с американской стороной на «принципах равноправия и взаимного уважения».

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