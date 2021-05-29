В Белом доме заявили о приостановлении авиасообщения с Белоруссией и введении повторных санкций

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29 мая 2021, 07:50 Источник: ТАСС

флаг США, фото: pixels.com

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Вашингтон приостанавливает авиасообщение с Белоруссией и разрабатывает совместно с Евросоюзом и другими партнёрами санкции из-за инцидента с самолетом Ryanair.

«США приостановят применение соглашения с Белоруссией об авиасообщении от 2019 года … США в координации с ЕС, другими партнерами и союзниками разрабатывают санкционный список в отношении ключевых представителей [белорусских властей], связанных с продолжающимися нарушениями прав человека, коррупцией, фальсификацией выборов 2020 года и событиями 23 мая», - говорится в заявлении Белого дома.

Кроме того, 3 июня США повторно введут санкции против девяти государственных предприятий Белоруссии. Американским гражданам будет запрещено проводить операции с данными предприятиями, их собственностью или имущественными интересами, уточнила пресс-секретарь.

Также Вашингтон призывает белорусского лидера Александра Лукашенко позволить провести «вызывающее доверие международное расследование событий 23 мая», немедленно освободить всех политзаключенных, вступить в политический диалог с лидерами демократической оппозиции и гражданского общества, который приведет к свободным и честным президентским выборам под эгидой и наблюдением ОБСЕ.

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