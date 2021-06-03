Baijiahao: США получили «резкий» ответ от России на внезапное развертывание десятков истребителей F-35 в Азии

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3 июня 2021, 18:15 Источник: «ПолитРоссия»

Истребитель F-35, Airman 1st Class Jessi Monte / globallookpress.com

Соединенные Штаты получили «резкий» ответ от Российской Федерации на внезапное развертывание десятков истребителей пятого поколения F-35 в Азии. На это указывается в публикации, размещенной в интернете.



Китайский портал Baijiahao пишет, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе внезапно появились десятки F-35. Районы, где развернуты американские самолеты, образовали «своеобразный полукруг», обволакивающий восточные границы РФ, отмечает сайт.



В материале Baijiahao, пересказанном журналистами сетевого издания «ПолитРоссия», говорится, что США получили «резкий» ответ от Москвы. Последняя решила разместить на Дальнем Востоке современные радиолокационные станции, которые способны проводить мониторинг сотен километров воздушного пространства. Также на Курильские острова некоторое время назад были переброшены комплексы С-300.



Как сообщалось ранее в четверг, ресурс Sohu написал, что РФ преподала Пекину «хороший урок» поведения со Штатами перед переговорами Владимира Путина и Джо Байдена.





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